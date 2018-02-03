Общество

Псковичи организовали X детский экологический праздник, посвященный Дню водно-болотных угодий

X детский экологический праздник, посвященный Дню водно-болотных угодий и организованный Полистовским и Рдейским заповедником, прошел 2 февраля в городе Холм Новгородской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Полистовском заповеднике, Международный день водно-болотных угодий – дата, призванная обратить внимание общественности на ценность многих уникальных экосистем. Для Полистовского и Рдейского заповедника этот праздник значим особенно – ведь вместе эти ООПТ сохраняют часть одной из крупнейших в Европе систем верховых болот – Полистово-Ловатской.

Каждый год в феврале сотрудники Полистовского и Рдейского заповедников проводят мероприятия, знакомящие жителей Псковской и Новгородской областей с водно-болотными угодьями, расположенными в этих краях, а также их значимостью для сохранения природного равновесия. Одним из таких мероприятий является ежегодная детская экологическая конференция, которая в этом году прошла в десятый, юбилейный раз.

На конференции участники презентовали проекты, представленные в одной из трех номинаций, и рассказали о своей деятельности в области экологического просвещения и проведении исследовательских работ. Как оказалось, ребята с большим интересом и обеспокоенностью относятся к экологическим проблемам в родных местах. Так, в ряде населенных пунктов созданы отряды волонтеров, которые приводят в порядок территории близлежащих районов, кроме того, юные экологи не только убирают мусор, но и просвещают других ребят, занимаются изучением флоры и фауны, истории родного края.

Так, дети из поселка Писковичи, который расположен на реке Великой в 5 км к северо-западу от северной границы города Пскова, решили изучить значимые объекты Снетогорско-Муровицкого памятника природы и близлежащих населенных пунктов. Исследования проводились под руководством учительницы географии Писковской школы в содружестве с Псковским государственным университетом. Итогом многолетней работы стал сайт «Справочник объектов Снетогорско-Муровицкого памятника природы и прилегающих территорий», куда вошли все наработки.

Немало интереса вызвал доклад участников из Подберезинской школы Локнянского района Псковской области. За 2017 год территория села Подберезья стала намного чище, ведь школьники вывезли оттуда около двух тонн мусора. Были ликвидированы несанкционированные свалки и убраны территории заброшенных домов. Особенно большую долю среди мусора занимают изделия из пластика и полиэтилена, которые разлагаются целую вечность и наносят неизгладимый ущерб природе.

X Детская научно-практическая конференция прошла в дружественной обстановке с совместным чаепитием, играми и мастер-классом. Все ребята получили дипломы, благодарственные письма и памятные подарки от Полистовского, Рдейского заповедников и национального парка «Валдай».