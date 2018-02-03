Общество

У Вечного огня в Великих Луках прошла торжественная встреча участников лыжного перехода

Сегодня, 7 февраля, у Вечного огня в городе Великие Луки прошла торжественная встреча участников лыжного перехода, приуроченного к 100-летнему юбилею со дня образования Рязанского высшего воздушно-десантного училища В. Ф. Маргелова и 100-летию со дня первых боев Красной Армии под Псковом.

Как передает корреспондент Псковской Лены Новостей, псковские десантники из 234-ого воздушно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ присоединились к военнослужащим из других воинских частей со всей России.

Великие Луки стали третьим пунктом остановки лыжников. Здесь военнослужащие приняли участие в торжественном митинге у Вечного огня, затем в Кадетской школе десантники проведут урок мужества, далее их ждет экскурсия по городу, а вечером для всех великолучан участники маршрута покажут показательные выступления.