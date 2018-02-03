Общество

Благодаря ЗАО «ЗЭТО» в сельском храме Великолукского района появились колокола

Благодаря ЗАО «ЗЭТО» в сельском храме Великолукского района появились колокола.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отдел по связям с общественностью ЗАО «ЗЭТО», приходу домового храма иконы Божьей Матери «Всецарица» в деревне Русаново Великолукского района помог генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков.

«Наш домовый храм появился в сентябре прошлого года, – рассказывает его настоятель отец Антоний. – Он располагается в здании бывшего правления. Здание хорошее, крепкое, в нем три входа, из которых один – наш. И крыльцо к этому входу было в очень плохом состоянии, совсем разрушенное. Людям приходилось идти обходной дорогой через другой вход, света там нет, и зимой, когда утром и вечером совсем темно, это было небезопасно и неудобно».

За помощью батюшка обратился к Денису Мунштукову. ЗАО «ЗЭТО» на протяжении уже многих лет оказывает помощь Русской православной церкви, да и сам Денис Мунштуков известен своим внимательным отношениям к людям и их проблемам. Новое крыльцо стало своеобразным подарком к новому году: сначала разобрали старое, залили основание, а потом сделали основательные и качественные ступеньки, по которым можно ходить, не спотыкаясь.

Вслед за новым крыльцом сделали освещение, повесили табличку. Чтобы было тепло, поставили печку. В этом, кстати, тоже помогли заводчане: с помощью вышки провели дымоход по внешней стене здания.

И светлый праздник Рождества прихожане встречали уже с особым праздничным настроением. Их, кстати, в храме собирается немало: как говорит отец Антоний праздники здесь встречают около 50 человек, многие приезжают из Великих Лук.

«Место у нас здесь хорошее, – улыбается он. – Вот люди и идут. Перед рождественской службой мы купили 80 шоколадок, чтобы потом подарить всем пришедшим. В итоге разошлись почти все сладости, вот и считайте, сколько людей собралось».

Отец Антоний, как и обычно и бывает в небольших приходах, не просто духовный наставник прихожан, на его плечах лежат и все хозяйственные хлопоты. А их у настоятеля храма немало. Начато строительство нового храма во имя иконы Божьей Матери «Всецарица», который со временем заменит достаточно скромную по размеру домовую церковь. А в освободившемся здании отец Антоний планирует разместить православный лагерь для детей и подростков.

«Места ведь здесь красивейшие, рядом озеро, – увлеченно описывает он. – Дети могли бы и отдыхать, и трудиться, и постигать основы православия».

И пусть пока это планы на будущее, но и за прошедшее сравнительно небольшое время сделать удалось уже многое.

«Спасибо всем неравнодушным людям, которые помогают во славу Божию, – говорит отец Антоний. – Особая благодарность Денису Валерьевичу Мунштукову. Он помог нам не только с крыльцом, но и с колоколами. Конечно, колокольни у нас пока нет, но эту роль выполняла звонница с колоколами, сделанными из старых кислородных баллонов, нам их одолжили на время. Конечно, хотелось иметь свои, и в этом нам помог Денис Валерьевич и ЗАО «ЗЭТО».

Фото предоставлено о. Антонием