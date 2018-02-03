Общество

Псковский облпотребсоюз возглавил Николай Тесля

Совет Псковского Облпотребсоюза возглавил Николай Тесля. Как сообщается на официальном сайте организации, на эту должность он был единогласно избран 2 февраля в ходе отчетно-выборного собрания представителей потребительских обществ Псковской области.

На посту председателя Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля сменил трагически погибшего в январе Валентина Каленского.

Добавим, что Николай Николаевич Тесля родился на Украине, в Львовской области. Имеет высшее образование, в 1990 году окончил Полтавский кооперативный институт по специальности «Экономист».

С 1990 по 2013 года руководил Островским райпо. Последние 5 лет работал заместителем председателя правления Псковского Облпотребсоюза.

Добавим, что на отчетно-выборном собрании участники также ознакомились с докладом председателя правления Облпотребсоюза Ларисы Лемешевой «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации области за 2013-2017 годы и приоритетных направлениях развития на 2018-2022 годы».

Она отметила, что потребкооперация сохранена во всех районах области и ее работа оценена положительно. В отчетах основное внимание уделено конкретным мерам, направленным на улучшение обслуживания населения, повышение конкурентоспособности магазинов, производственных предприятий, предприятий питания, увеличение объемов деятельности, сохранности кооперативной собственности.

По ее словам, несмотря на существенное снижение темпов развития в условиях кризиса, удалось сохранить объем активов и капитала, которые нарабатывались не один десяток лет. По совокупному объему Псковский облпотребсоюз занимает 7 место среди всех потребсоюзов России.

На сегодняшний день система потребительской кооперации остается одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в Псковской области. За 2013 - 2017 годы уплачено более 2,7 млрд. руб. налогов в бюджеты всех уровней.

Торговля по-прежнему основной вид деятельности Псковского облпотребсоюза, она занимает 65% в совокупном объеме. Доля товарооборота потребительской кооперации в обороте Псковской области составляет 8,9 %, а без учета городов Пскова и Великие Луки - 19,8%. По объему розничной торговли Псковский облпотребсоюз занимает 6 место в системе Центросоюза РФ.

Кооперативная торговая сеть, состоящая из 712 магазинов и 68 автомагазинов, является крупнейшей в области.