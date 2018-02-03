Общество

Псковичи могут внести предложения по изменению территориальной схемы обращения с отходами

В Псковской области по поручению врио губернатора региона Михаила Ведерникова от 31 января 2018 года готовится проект корректировки территориальной схемы обращения с отходами, а также создан профильный экспертный совет. При этом в региональном госкомитете по делам строительства и ЖКХ принимают предложения по внесению изменений в территориальную схему. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в госкомитете.

Свои предложения можно направить на электронную почту ts.afanasyeva@jkh.pskov.ru или в письменной форме в комитет по адресу Псков, ул. Ленина, д.6-а до 1 марта 2018 года.

Напомним, в соответствии с федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и постановлением правительства РФ от 16.03.2016 № 197 «Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» в 2016 году была разработана территориальная схема обращения с отходами Псковской области и утверждена приказом регионального госкомитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 15.11.2016 № 127-ОД.

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29 ноября 2017 года в территориальную схему внесены изменения, которые утверждены приказом профильного госкомитета «О внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами Псковской области».

Как выглядит действующая территориальная схема обращения с отходами в регионе, можно посмотреть на картинке снизу.