Общество

Ольга Голодец поручила Минфину и Минтрансу при распределении допдоходов учесть приоритетные потребности Пскова к Ганзе-2019

В Москве в Доме правительства РФ состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году под председательством вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», в работе федерального оргкомитета принял участие вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Открывая оргкомитет, Голодец отметила, что задача сегодняшнего рабочего совещания подробно обсудить исполнение поручений, которые были даны по итогам прошлых совещаний профильным министерствам, ведомствам и администрации региона.

Участники оргкомитета подробно обсудили вопрос подготовки к проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. В частности, особое внимание было уделено необходимости выделения региону объемов финансирования из средств дополнительных доходов Минфина на выполнение первоочередных противоаварийных работ по Псковскому кремлю и Окольному городу. Отдельно участники обсудили вопрос строительства объездной дороги вокруг Пскова - Северного обхода.

Голодец поручила Минфину и Минтрансу при распределении допдоходов учесть именно приоритетные потребности Пскова. «На завершение строительства объездной дороги надо обратить первоочередное внимание. Это - вопрос не только подготовки к Ганзейским дням, это - вопрос жизни и здоровья людей, которые живут в крупном городе, через который проходит федеральная трасса», - подчеркнула она.

Кроме того, участники совещания согласовали символику и логотип псковских Ганзейских дней.

Как отметил Турчак по итогам ргкомитета, за три года в регион совместно с федеральными министерствами и ведомствами привлечено порядка порядка трех млрд рублей в инфраструктуру и сферу культуры и туризма Псковской области. «Сфера культуры для нашего региона - это реальный ресурс развития, а Ганза – это возможность вывести Псков на уровень одного из самых посещаемых туристами городов России, а также реальная возможность руководству города и области решить самые острые инфраструктурные проблемы», - сказал вице-спикер Совета Федерации.

В настоящий момент ведутся работы по реконструкции центральных улиц и фасадов домов Пскова, строительство кампуса ПсковГУ, реконструкция Музейного квартала, проведена работа для начала реконструкции Псковского кремля, областной библиотеки, стадиона «Машиностроитель» и других объектов.

«Итог наших совместных усилий – увеличение турпотока. За 2017 год доходы от туризма в регионе выросли на 40%. Продолжаем работаем дальше. До проведения Международных Ганзейских дней в Пскове осталось чуть больше года», - подчеркнул Турчак.