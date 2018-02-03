Общество

Восемь новых современных комплектов стоматологических установок появятся в псковских медучреждениях

Восемь новых современных комплектов стоматологических установок появятся в медицинских учреждениях Псковской области в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По одному комплекту будет направлено в Великолукскую, Островскую, Порховскую, Стругокрасненскую межрайонные больницы, Псковскую стоматологическую поликлинику и Псковский госпиталь для ветеранов войн. Две установки предназначены для Великолукской стоматологической поликлиники.

Оборудование приобретается за счет средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Конкурс на поставку будет объявлен в ближайшее время, уточнили в Государственном комитете региона по здравоохранению и фармации.

Планируется, что новые стоматологические установки начнут использоваться в медучреждениях области уже в мае.

Работа по обновлению материально-технической базы лечебных учреждений в регионе проводится на постоянной основе. По итогам прошлого года за счет средств ФОМС были закуплены ультразвуковой аппарат в Детскую областную больницу, флюорограф в Псковскую городскую поликлинику, два фиброскопа в Опочецкую и Новосокольническую межрайонные больницы и другое современное оборудование.