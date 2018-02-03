Общество

Алексей Кириллов: «Школа грамотного потребителя» повышает активность советов многоквартирных домов

Знания, полученные в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя», способствуют повышению активности советов многоквартирных домов в решении жилищных вопросов. Об этом заявил координатор проекта «Единой России» в Псковской области Алексей Кириллов.

По его словам, каждый месяц в Пскове проходят заседания клуба старших по дому, на которых обсуждаются актуальные вопросы сферы ЖКХ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», в этот раз председатели советов МКД говорили о жилищном надзоре, в том числе о муниципальном и общественном контроле под эгидой партпроекта «Школа грамотного потребителя».

«Советы могут проводить проверки управляющих компаний и заметно влиять на решение жилищных вопросов, - отметил Кириллов. - Главное - не просто знать, что существует такая форма контроля как общественная проверка, но и уметь грамотно реализовать эту возможность».

Партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» направлен на повышение качества жизни, создание доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ. Как реализовать свои жилищные права, выстроить взаимоотношения с управляющей организацией или выбрать новую, создать совет дома, снизить расходы на общедомовые нужды, разобраться в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, благоустроить дворовую территорию, урегулировать соседские конфликты, – партпроект призван дать ответы на эти и многие другие вопросы.