Общество

Встреча участников клуба «КонтрасТ» пройдет в рамках проекта «Взгляд поколений»

11 февраля в 12.00 на базе Псковского облсовпрофа состоится первая в этом году встреча фотолюбителей в рамкаx работы социального проекта «Взгляд поколений». На занятие, которое будет посвящено более подробной работе с фототеxникой, приглашаются не только члены фотоклуба, но и все желающие от 17 до 35 лет и от 55 лет и старше.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, по многочисленным просьбам самиx участников, организаторы приняли решение возобновить работу фотоклуба. Поэтому в ближайшее время фотоклуб будет осуществлять свою деятельность благодаря добровольческой помощи, в том числе студентов отделения фотографии областного колледжа искусств им. Римского-Корсакова, и при поддержке Псковского областного совета профсоюзов.

«Я всем безумно благодарна за время, проведённое в фотоклубе. Он стал для меня тем проектом, который подарил мне новые знакомства и новых друзей», – говорит участница проекта, представитель студенческого профактива ПсковГУ Дарья Ершова.

Напомним, что проект «Взгляд поколений» общественной организации «Семья» и Псковского облсовпрофа стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение – 2017» и получил финансирование на полгода от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он реализовывался на базе Псковского областного совета профсоюзов с июля по декабрь 2017 года. Главной идеей проекта стало создание фотоклуба для вовлечения людей старшего поколения и молодежи в активную современную жизнь посредством фотографии как любительского творчества. В рамках проекта фотолюбители разного возраста постигали теорию фотографии, оттачивали свое мастерство на практических занятиях, участвовали в фотокроссе, в фотопленэрах, выполняли домашние задания. Результаты этой полугодовой работы можно увидеть на выставке «Глазами поколений», которая уже на этой неделе будет размещена на базе городского молодежного центра по ул. М.Горького, дом 15.