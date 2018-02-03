Общество

Александр Козловский поддержал президентскую инициативу по повышению МРОТ

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский поддержал президентскую инициативу по повышению МРОТ. Об том сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

Напомним, сегодня, 7 февраля, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предлагается установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11 163 рублей в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Одним из тех, кто поддержал это закон, стал Александр Козловский.

«Важная особенность этого закона в том, что он устанавливает повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как предлагалось ранее, а уже с 1 мая этого года, – отметил парламентарий. – Это была инициатива нашего президента Владимира Путина. На первом этапе, с 1 января 2018 года, МРОТ уже был увеличен по отношению к прожиточному минимуму, а с 1 мая он составит 11 163 рубля».

Александр Козловский обратил внимание на то, что, кроме минимального общефедерального размера оплаты труда, есть минимальные заработные платы субъектов федерации, которые устанавливаются соглашениями между профсоюзами, властями и работодателями и которые не могут быть ниже федерального МРОТ. Свои минимальные стандарты оплаты труда устанавливают отраслевые соглашения, заключаемые между объединениями работодателей и профсоюзами РФ. На это ориентируются непосредственно на предприятиях при заключении коллективных договоров.

«Поскольку я возглавляю региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области, который объединяет крупнейших работодателей региона, то мы уже начали консультации с облсовпрофом, – рассказал парламентарий. – Со стороны врио губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова также есть полное понимание в вопросе необходимости повышения зарплат, он ведет работу с правительством по выделению дотаций на оплату труда бюджетников, в которой я готов оказать всю необходимую поддержку».

Как сообщил Александр Козловский, подписание нового соглашения о МРОТ намечено на весну. Предполагается, что в Псковской области он будет даже немного больше общефедерального и составит 11 180 рублей.