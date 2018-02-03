Общество

Армен Мнацаканян поздравил семью порховичей с рождением первенца и получением президентского пособия

Начальник главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян поздравил семью Фомичевых из Порховского района с рождением первенца. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, торжественная церемония чествования молодых родителей состоялась в среду, 7 февраля, в администрации муниципалитета. Армен Мнацаканян поздравил Артема и Марину Фомичевых с рождением дочери и пожелал всем членам семьи крепкого здоровья.

«Это первая семья в Порховском районе, которая ежемесячно будет получать пособие президента РФ на первого ребенка. Средства в размере 10 тыс 652 рубля будут выплачиваться в течение полутора лет», - добавил он.

В свою очередь глава Порховского района Виктор Степанов наградил малышку «Дипломом родившегося на Порховской земле» и вручил родителям ценный подарок.

Напомним, решение о ежемесячных выплатах гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, при рождении (усыновлении) первого ребенка и второго ребенка принял Президент России Владимир Путин. Средства выплачиваются семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (в 2018 году - не более 17 тыс 967 рублей). В Псковской области ежемесячное пособие на первого ребенка оформили уже 14 семей.