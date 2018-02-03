Общество

Первый канал снимает в Пскове документальный фильм о Юлии Пересильд

Съемочная группа Первого канала сегодня, 7 февраля, прибыла в Псков для съемок документального 52-минутного фильма об актрисе театра и кино, режиссере Юлии Пересильд. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Телевизионщики рассказали, что уже отсняли материал с финального предпремьерного прогона спектакля «Каштанка» в постановке Юлии Пересильд, которым завтра откроется ежегодный Пушкинский театральный фестиваль.

Завтрашний день будет посвящен натурным съемкам в Псковском кремле и в знаковых для героини местах Пскова. Кроме того, планируется записать интервью с подругой и мамой Юлии Пересильд. Часть материала будет досниматься в Москве. Фильм предположительно выйдет на Первом канале в марте этого года и будет приурочен к показу исторического сериала «Золотая Орда», в которой знаменитая псковичка исполнила главную роль.

Напомним, Юлия Пересильд - российская актриса театра и кино, режиссер. Родилась в 1984 году в Пскове. В настоящее время является одной из известных и востребованных актрис российского кино. Спектакль «Каштанка» - первая режиссерская работа Юлии Пересильд, замысленная специально для актеров Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина.