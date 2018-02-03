Общество

7 февраля 70-летие отмечает Георгий Лупандин, руководивший предприятием «Псковпассажиравтотранс» 28 лет

7 февраля 70-летие отмечает Георгий Лупандин, руководивший предприятием «Псковпассажиравтотранс» 28 лет – с 1986 по 2014 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Возглавляя на протяжении многих лет крупнейшее транспортное предприятие Псковской области, внес огромный вклад в развитие транспортного комплекса Северо-Запада. В сложные и убийственные для отрасли 90-е годы, несмотря на экономические и социальные сложности, сумел сохранить и сплотить коллектив с богатыми трудовыми традициями. В условиях жесткого дефицита ресурсов организовал собственными силами предприятия весь спектр необходимых ремонтных работ для подвижного состава, включая уникальный для того времени кузовной ремонт», - сообщили в пресс-службе предприятия.

Лупандин Георгий Сергеевич родился 7 февраля 1948 года в селе Кулагино Новосергиевского района Оренбургской области.

Трудовую деятельность начал в 1966 году в Уральском областном управлении Вторчермет в качестве водителя. С 1967 года по 1972 учился в Саратовском политехническом институте, окончил по специальности Автомобильный транспорт с присвоением квалификации инженер-механик.

Больше 40 лет отдал транспортной отрасли. С 1972 года по 1977 работал мастером, старшим механиком, начальником производства в автоколонне 1120. С 1977 года по 1986 - главный инженер Псковского производственного объединения грузового автотранспорта № 1.

С 1986 г. до октября 2014 года – начальник, генеральный директор Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс».

С октября 2014 года по сентябрь 2015 года и с мая 2017 года – советник генерального директора Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс».

Награжден медалью «Ветеран труда», «Заслуженный работник транспорта РФ».

В 2009 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.