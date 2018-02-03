Общество

Псковичей просят проголосовать за Белгородский дуб при выборе Европейского дерева года-2018

Псковичей просят проголосовать за российский Белгородский дуб при выборе Европейского дерева года-2018. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, голосование проходит на сайте www.treeoftheyear.org/ETY-2018/Home.aspx.

Голосование будет проходить с 1 февраля по 28 февраля. Согласно заявленным правилам голосования, каждый человек может проголосовать только один раз, использую свой личный адрес электронной почты. Обязательным требованием голосования является то, что голосующий должен выбрать двух кандидатов, после чего необходимо подтвердить свой голос по ссылке, пришедшей на электронную почту.

Участию в европейском конкурсе в 2018 году предшествовал национальный конкурс «Российское дерево года - 2017». Организатором национального этапа европейского конкурса является НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». По итогам национального конкурса на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» из 12 предложенных претендентов путем открытого голосования победил старовозрастный дуб, произрастающий в Белгородской области в поселке с говорящим названием Дубовое. Могучее дерево занесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России rosdrevo.ru под №230 и является памятником живой природы всероссийского значения. Именно этот дуб стал претендентом в конкурсе «Европейское дерево года» в этом году.

Для нашей страны это знаменательное событие, поскольку еще ни разу российские деревья не принимали участия в столь масштабном международном конкурсе. Теперь белгородский дуб будет конкурировать за звание «Европейское дерево года» с 12 вековыми деревьями из 12 европейских стран. Оргкомитет конкурса «Европейское дерево года» с радостью отметил, что с этого года Россия так же присоединилась к европейскому конкурсу.

Результаты конкурса «Европейское дерево года» будут подведены 21 марта в Брюсселе, на торжественном награждении победителей в Европейском парламенте.