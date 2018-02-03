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Общество

Жителям невельской деревни напомнили правила пожарной безопасности

07.02.2018 21:51|ПсковКомментариев: 0

7 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в жилом секторе деревни Туричино Невельского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен подворовой обход частных домовладений, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки на противопожарную тематику, а также проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Невельского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ, при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей и действиям в случае возникновения пожара. Жителям доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб.

Теги: #МЧС #пожарная безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
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