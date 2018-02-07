Общество

Минздрав разрабатывает поправки в законодательство, усиливающие ответственность за фальсификацию лекарств

Минздрав России уведомляет о начале разработки документа, которым будут внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств. Как пишет «Фармацевтический вестник», цель документа – защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также профилактика и борьба с соответствующими правонарушениями и преступлениями с использованием возможностей международного сотрудничества

Обоснованием необходимости подготовки проекта нормативного правового акта послужило принятие Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 439-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения».

При подготовке к ратификации конвенции Российской Федерацией были внесены изменения и дополнения в федеральные законы «Об обращении лекарственных средств», «Об основах охраны здоровья граждан», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и надзора», в УК, УПК и КоАП.

Как заявила глава Минздрава Вероника Скворцова 15 декабря 2017 г. на заседании в Госдуме, когда депутаты единогласно приняли закон о ратификации конвенции Совета Европы, документ содержит и другие правила, не предусмотренные российским законодательством: еще потребуется внести в УК и КоАП поправки для включения в качестве отягчающего обстоятельства использование средств широкого распространения этой продукции, в частности интернет.

Планируется, что разрабатываемые изменения в УК и КоАП вступят в силу в январе 2019 г.