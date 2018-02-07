Общество

В Псковской области дан старт II межрегиональному конкурсу сочинений «Я гражданин России»

В марте в Северо-Западном федеральном округе стартует конкурс сочинений «Я гражданин России», инициированный аппаратом полномочного представителя президента РФ в СЗФО и проводимый в сотрудничестве с регионами Северо-Западного федерального округа. Оператором конкурса определено Стратегическое партнерство «Северо-Запад».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, 7 февраля 2018 года в Петербурге, в аппарате полномочного представителя президента РФ в СЗФО, прошло стартовое заседание организационного комитета межрегионального конкурса сочинений «Я гражданин России».

Участники встречи - руководители органов власти в сфере образования в регионах Северо-Западного федерального округа, представители стратегического партнерства «Северо-Запад», а также эксперты - обсудили тематику и механизмы проведения конкурса, утвердили сроки и критерии оценки школьных сочинений. Псковскую область представлял и.о. начальника государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников.

Принято решение, что участие в конкурсе примут не только учащиеся 7 - 11 классов из более 3000 школ Северо-Запада, но и учащиеся, получающие среднее специально образование. Ряд регионов СЗФО, в том числе министерство образования в Республике Коми, намерены привлечь к участию и высшие учебные заведения. По самым скромным подсчетам, изложить свои мысли о гражданственности, патриотизме и любви к Родине предстоит не менее двумстам пятидесяти тысячам школьников и студентов.

Как отметили участники совещания, конкурс поможет провести «диагностику» и настоящее социологическое исследование гражданских идеалов подрастающего поколения разных возрастных категорий.