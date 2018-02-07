Общество

Александр Козловский: Мы должны сделать госуслуги по-настоящему доступными не только для горожан, но и для жителей села

Мы должны сделать госуслуги по-настоящему доступными не только для горожан, но и для жителей села, заявил депутат Государственной Думы Александр Козловский, комментируя принятые российским парламентом вчера в третьем чтении поправки в федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Законопроектом предусматривается наделение многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) полномочиями по приему денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами. Проще говоря, заплатить государственную пошлину теперь можно будет прямо в МФЦ.

«Это позволит сделать процесс получения госуслуги более простым и комфортным для людей, – прокомментировал Александр Козловский. – В первую очередь это касается, конечно, жителей небольших поселков, где нет отделений банков или банкоматов, или где этот банкомат всего один и к нему выстраивается длинная очередь. Плюс в ряде случаев при оплате пошлины через тот же банкомат нужно заплатить комиссию, а это дополнительные расходы. Теперь же внести платеж можно будет сразу в МФЦ, это поможет людям сберечь время, нервы и деньги».

В целом, подчеркнул депутат от Псковской области, жители сельской местности должны иметь возможность получать те же услуги, что и горожане. Это касается не только госуслуг – ранее Александр Козловский оказал содействие в проведении высокоскоростного интернета в себежскую деревню Березка, помог организовать работу кабинета физиотерапии в поселке Идрица, установить спортивную площадку у Каськовской школы Куньинского района, приобрести мультимедийную установку в Миритиницкую сельскую библиотеку Локнянского района. Кроме того, каждый месяц в течение региональной недели Александр Козловский встречается с жителями различных районов Псковской области и обсуждает направления дальнейшей совместной работы.