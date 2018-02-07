Общество

В Великих Луках завершились X православные Свято-Тихоновские педагогические чтения

7 февраля в МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» Великих Лук состоялось подведение итогов и закрытие X православных Свято-Тихоновских педагогических чтений «От возрождения святыни к возрождению души».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, в торжественной церемонии закрытия чтений приняли участие первый заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев и заместитель главы администрации города Великие Луки Ирина Бушенкова, которые выступили со словами приветствия и благодарности участникам чтений.

В свою очередь, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Великолукской епархии протоиерей Сергий Матвеев обратил внимание собравшихся на успешное и эффективное сотрудничество городских властей и представителей Великолукской епархии, которое позволяет ежегодно проводить педагогические чтения на самом высоком уровне.

«В дни чтений их участники знакомились с передовым педагогическим опытом, проходили курсы повышения квалификации, участвовали в мастер-классах, обсуждали насущные проблемы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. Мы еще раз убедились в том, что взаимодействие Русской православной церкви и российской системы образования отвечает духовным запросам педагогического сообщества, является важным фактором профессионального совершенствования педагогов и священнослужителей, способствует укреплению гражданского мира и согласия в нашем обществе. Благодарю всех вас за плодотворную работу. Но, в первую очередь, все мы должны быть благодарны Богу за данную в наше время работникам сферы образования возможность совершать добрые дела на ниве просвещения, утверждать нашу веру и нравственные традиции, трудиться для спасения своей души», - отметил протоиерей Сергий.

В продолжение торжественной церемонии состоялось награждение работников системы образования.

Благословенной Архиерейской грамотой награждена Ирина Гончарова, заместитель начальника управления образования администрации города Великие Луки, за подготовку и проведение регионального этапа Рождественских чтений 2017 года и Х Свято-Тихоновских чтений 2018 года.

Лауреатами ежегодной архиерейской премии стали:

- Светлана Кубло, директор средней школы г. Новосокольники, за многолетнее плодотворное сотрудничество с Великолукской епархией.

- Ирина Шамкова, преподаватель русского языка и литературы и предмета Основы православной культуры Першинской средней школы Великолукского района, за многолетнее плодотворное сотрудничество с Великолукской епархией.

- Ирина Флавьянова, преподаватель английского языка и Основ православной культуры средней школы №2 г. Великие Луки, за неоднократные победы в региональном этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Торжественная церемония завершилась выступлением воспитанников «Центра эстетического воспитания».