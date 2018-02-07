Общество

Патриотическая акция «Земля Великолукская – земля героическая» прошла в Пореченской школе

7 февраля, в честь 74-й годовщины со дня освобождения Великолукского района от немецко-фашистских захватчиков, в Пореченской школе состоялась патриотическая акция «Земля Великолукская – земля героическая», посвященная памяти погибших во время Великой Отечественной войны воинов, памяти ветеранов, ушедших из жизни уже в мирное время. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры района, мероприятие началось с демонстрации документального видеоролика о боях за великолукскую землю.

С приветственным словом к присутствующим обратились глава Великолукского района Сергей Петров и председатель районного Совета ветеранов Станислав Лукашов. Они поздравили всех с этой значительной датой, а также напомнили, каким суровым испытанием явилась для нашей Родины эта война и какой дорогой ценой досталось освобождение великолукской земли от немецких оккупантов.Память о тех, кто не вернулся с поля боя, кто, погибая, спасал миллионы жизней, почтили минутой молчания.



Пронзительной нотой стало прочитанное учащейся Пореченской школы Юлией Кострюковой сочинение Алины Майоровой «Великолукская Хатынь» о сожженных 360 жителях деревень Андрюково, Агафоново, Амосово, Залесье. Этот рассказ был записан Алиной со слов ее прабабушки Антонины Бородули, которая была свидетельницей случившейся трагедии.

На протяжении всей встречи звучали песни о Родине, о Великой Отечественной войне в исполнении юных талантов района.



Информационности и насыщенности этому событию добавили специально подготовленные слайд-презентации об уроженцах Великолукского района - Героях Советского Союза и о мемориалах в честь павших героев, расположенных на территории края.