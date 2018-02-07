Общество

Ушел из жизни советский и белорусский актер Геннадий Гарбук

Народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук скончался в среду в Минске на 84-м году жизни, сообщает официальный сайт Национального академического театра им. Янки Купалы, на сцене которого на протяжении долгих лет играл актер.

«7 февраля ушел из жизни наш выдающийся коллега народный артист Беларуси Геннадий Михайлович Гарбук. Нам сейчас тяжело принять и осмыслить эту утрату, а также подобрать слова, которые могли бы выразить нашу глубокую скорбь как коллег и друзей», - говорится в сообщении, пишет «Интерфакс».

В фильмографии знаменитого актера более 70 кинолент и сериалов. Он знаком зрителю по таким картинам, как «Белые росы», «Знак беды», «Анастасия Слуцкая», «Брестская крепость», «Черный замок Ольшанский», сериалам «Государственная граница», «На безымянной высоте» и другим.

Г.Гарбук родился 24 июля 1934 года в деревне Глыбочка Ушачского района Витебской области.

Соболезнования родным и близким народного артиста направил президент Белоруссии Александр Лукашенко.