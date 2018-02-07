Общество

«Клуб поколений» приглашает пенсионеров и молодежь на блинный вечер в Псковском облсовпрофе

12 февраля в 16.00 на базе Псковского облсовпрофа в рамкаx работы социального проекта «Клуб поколений» состоится масленичный разгуляй, на который приглашаются все желающие в возрасте от 17 до 35 лет и от 55 лет и старше.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, гостей ждут праздничные забавы, викторина и блинный конкурс, поэтому участников встречи организаторы ждут с блинами. Напомним, что первый день масленичной недели называется именно «встречей», и у всех ее участников будет прекрасная возможность провести вечер в xорошей компании за чашкой чая.

Добавим, что социальный проект «Клуб поколений» реализуется Псковским облсовпрофом и общественной организацией «СемьЯ» с 2014 года. Необходимые ресурсы для старта проекта были получены при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Уже в течение нескольких лет пожилые люди и молодежь в ходе совместных встреч обучаются новым видам творчества, участвуют в литературных вечерах, смотрят и обсуждают кинофильмы, организуют концерты, субботники и просто общаются.

Собрания клуба проходят ежемесячно на базе Псковского областного совета профсоюзов.

Контактные телефоны: 8-953-243-06-15 (координатор проекта «Клуб поколений» Светлана Тябут) , 8911-379-57-34 (Сергей Лазученко).

E-mail: pro7u@mail.ru, руководитель проекта «Клуб поколений» Элина Калинина.