Общество

Прокурор Псковской области сожалеет, что обыватели верят в сериалы про правоохранителей

Сериалы про работу правоохранительных органов, которые выходят на экраны телевидения, имеют далекое отношение к действительности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе встречи с главными редакторами псковских СМИ сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов.

Прокурор с сожалением отметил, что обыватели верят в то, что показывают в сериалах типа «Улицы разбитых фонарей». Так, например, иногда люди просят передать дело в федеральную экспертную службу, о которой они слышали в фильме.

Кроме того, по мнению прокурора, на телевидении происходит дискредитация серьезных научных методов исследования, применяемых в расследованиях. В частности, речь идет о дактилоскопии. В пример он привел ситуацию с останками Николая II, о которых идут споры не в самом серьезном формате.

Сергей Белов отметил, что все это порождает опасения в связи с введением в ближайшем времени судов присяжных в районных судах. «Суд присяжных - это испытание для правоохранительных органов. Мы готовимся работать в публичном формате», - сказал он.