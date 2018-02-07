Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Покупаем жилье выгодно и без риска
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
дом комфорт-класса в центре Пскова
Коммунальные платежи с минимальной комиссией
Биткоин не может быть пирамидой
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кому помешала смерть Сталина?
Голосование по месту нахождения. список пунктов
Подарки каждый день
Информационные стенды таблички, вывески
афиша юбилейного пушкинского
ещё Общество 07.02.2018 15:484 На двух площадках пройдет Масленица в Пскове 08.02.2018 12:071 В деле Александра Гизбрехта появились новые эпизоды 08.02.2018 12:050 Псковских школьников приглашают на экскурсию в Президентскую библиотеку им. Бориса Ельцина 08.02.2018 12:0010 Прокурор Сергей Белов: Поскольку Гавунас - человек богатый, он и заказывает музыку 08.02.2018 11:570 Две партии посадочного материала не пустили через границу в Псковской области 08.02.2018 11:505 Прокурор Псковской области сожалеет, что обыватели верят в сериалы про правоохранителей
Самое популярное 05.02.2018 14:0157 Прощание с псковским кузнецом Евгением Вагиным состоится во вторник 06.02.2018 13:5592 В Пскове простились с кузнецом Евгением Вагиным 05.02.2018 14:3432 Игорь Каплий может сменить Алексея Наумца на посту командира 76-й дивизии ВДВ 06.02.2018 16:2434 Игорь Каплий приступит к исполнению обязанностей командира 76-й дивизии 10 февраля 06.02.2018 14:3514 Игорь Каплий представлен в 234-м полку командиром 76-й дивизии ВДВ
 
Общество

Две партии посадочного материала не пустили через границу в Псковской области

08.02.2018 11:57|ПсковКомментариев: 0

В международном автомобильном пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Бурачки» должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запрещен ввоз двух партий посадочного материала происхождением из Польши и Литвы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, более 58 тысяч саженцев хвойных и лиственных декоративных растений следовали из Литвы и Словакии в Москву и Московскую область.

Причиной запрета ввоза партий стало отсутствие в маркировке информации о стране, месте и (или) участке производства, экспортере продукции. Кроме того, на части упаковок товара маркировка отсутствует полностью, что не соответствует карантинным фитосанитарным требованиям, предъявляемым к семенному и посадочному материалу.

Запрещенный к ввозу груз возвращен отправителю.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Будете ли вы внимательно следить за зимней Олимпиадой в Корее?
В опросе приняло участие 765 человек
Лента новостей
Последние новости
08.02.2018, 12:241 Прокурор области: Слава Богу, у нас за коррупцию не расстреливают 08.02.2018, 12:150 Росреестр зарегистрировал первый договор участия в долевом строительстве с применением технологии блокчейн 08.02.2018, 12:072 В деле Александра Гизбрехта появились новые эпизоды 08.02.2018, 12:050 Псковских школьников приглашают на экскурсию в Президентскую библиотеку им. Бориса Ельцина
08.02.2018, 12:0013 Прокурор Сергей Белов: Поскольку Гавунас - человек богатый, он и заказывает музыку 08.02.2018, 11:570 Две партии посадочного материала не пустили через границу в Псковской области 08.02.2018, 11:507 Прокурор Псковской области сожалеет, что обыватели верят в сериалы про правоохранителей 08.02.2018, 11:460 РСХБ предлагает специальные ставки по потребительским кредитам в феврале - от 10%
08.02.2018, 11:421 У «черных копателей» из Пушкиногорского района изъяли гранаты, патроны и мины времен войны  08.02.2018, 11:361 Около 17 млн рублей получит Псковская область на подготовку спортивного резерва 08.02.2018, 11:301 Более 14 тысяч нарушений законодательства выявили органы прокуратуры Псковской области за год 08.02.2018, 11:300 «Клуб поколений» приглашает пенсионеров и молодежь на блинный вечер в Псковском облсовпрофе
08.02.2018, 11:221 День Российской науки в Псковской областной научной библиотеке решили провести весело 08.02.2018, 11:172 Росавтодор проработает вопрос выделения дополнительного финансирования объектов дорожного строительства в Псковской области 08.02.2018, 11:113 Водитель или собственник автомобиля должен быть оповещен перед эвакуацией транспортного средства - законопроект 08.02.2018, 11:080 Патриотическая акция «Земля Великолукская – земля героическая» прошла в Пореченской школе
08.02.2018, 11:030 Неизвестные обманным путем оставили склад в Великих Луках без масла 08.02.2018, 10:590 «Сообразим на троих»: О выборах и политической дискуссии в Пскове 08.02.2018, 10:5210 Псковские футболисты впервые за многие годы пропустят турнир в Петербурге на призы полпреда президента 08.02.2018, 10:430 В Псковской области работают 56 пунктов приема заявлений от избирателей для голосования по месту нахождения на президентских выборах
08.02.2018, 10:412 В Великих Луках обокрали мастерскую 08.02.2018, 10:323 Ушел из жизни советский и белорусский актер Геннадий Гарбук 08.02.2018, 10:203 Ситуацию с отоплением в Опухликовской школе Невельского района взяли на контроль 08.02.2018, 10:160 В Великих Луках завершились X православные Свято-Тихоновские педагогические чтения 
08.02.2018, 10:071 Псковичей приглашают в уникальную поездку по дворянским усадьбам области 08.02.2018, 10:060 В Псковской области уход за нетрудоспособными гражданами осуществляют более 16,5 тысяч человек 08.02.2018, 10:010 Юрий Демьяненко поздравил студентов, аспирантов, молодых ученых и весь коллектив опорного ПсковГУ с Днем российской науки 08.02.2018, 09:535 Встреча псковских студентов с режиссером фильма «Движение вверх» переносится
08.02.2018, 09:450 Великолукские студенты выступили на спартакиаде «Здоровья» в Курске 08.02.2018, 09:440 В Псковской области дан старт II межрегиональному конкурсу сочинений «Я гражданин России» 08.02.2018, 09:359 Александр Козловский: Мы должны сделать госуслуги по-настоящему доступными не только для горожан, но и для жителей села 08.02.2018, 09:153 Участники двух ДТП на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе получили ушибы и ссадины 
08.02.2018, 09:070 В локнянской деревне жилой дом на две семьи остался без кровли 08.02.2018, 09:014 В Пустошке в результате ДТП погиб водитель «Шкоды», три человека госпитализированы 08.02.2018, 08:5110 В российских магазинах подешевела гречневая крупа 08.02.2018, 08:440 Выставка «Отражение времени» откроется в Великих Луках
08.02.2018, 08:420 Псков вошел в первую тройку городов воинской славы России для поездок на 23 февраля 08.02.2018, 08:360 Минздрав разрабатывает поправки в законодательство, усиливающие ответственность за фальсификацию лекарств 08.02.2018, 08:3235 Юбилейный 25-й Пушкинский театральный фестиваль открывается сегодня в Пскове 08.02.2018, 08:190 Яндекс покажет Олимпиаду в Пхенчхане
08.02.2018, 08:1612 В регионах появятся структуры-сборщики штрафов за нарушение ПДД 08.02.2018, 08:0813 Ради роста экономики предложили реформировать судебную систему России 07.02.2018, 22:577 Названа лучшая оскароносная актриса всех времен 07.02.2018, 22:111 «Псковиана» пополнилась изданием ПсковГУ «Англо-английский словарь культурно-исторических реалий Псковской земли»
07.02.2018, 21:510 Жителям невельской деревни напомнили правила пожарной безопасности 07.02.2018, 21:344 Контроль за деятельностью управляющих организаций обсудили на заседании Клуба МКД в Пскове 07.02.2018, 21:044 Главный судебный пристав области проведет прием граждан в Пскове 8 февраля 07.02.2018, 20:420 В Пскове прошел Февральский Кубок Пскова по быстрым шахматам
07.02.2018, 20:240 Встреча с писателем Владимиром Савиновым состоится в Пскове 21 февраля 07.02.2018, 20:130 14 февраля в Пскове пройдут мастер-классы известных фольклористов из Санкт-Петербурга и Риги 07.02.2018, 20:0114 Псковичей просят проголосовать за Белгородский дуб при выборе Европейского дерева года-2018 07.02.2018, 19:526 Общественники добились корректировки дорожной разметки на участках Гдовского шоссе
07.02.2018, 19:480 Всероссийский день зимних видов спорта отметят в Псковской области 10-11 февраля 07.02.2018, 19:3128 Возросшая стоимость стены на границе с Россией не испугала Эстонию 07.02.2018, 19:270 Заслуженный отдых для дедовичских пенсионеров 07.02.2018, 19:040 До 1 июня 2019 года поручено завершить первоочередные противоаварийные работы в Псковском кремле
07.02.2018, 18:583 Псковская областная библиотека подготовила материалы к 115-летию хранителя Пушкиногорья Семена Гейченко 07.02.2018, 18:431 Принять участие в беспроигрышной лотерее смогут гости Масленицы в Изборске 07.02.2018, 18:310 Встреча участников клуба «КонтрасТ» пройдет в рамках проекта «Взгляд поколений» 07.02.2018, 18:250 Сегодня в островской «Юности» прошли спринтерские гонки
07.02.2018, 18:200 Кому предлагают самую большую зарплату в Псковской области в феврале, выяснил HeadHunter 07.02.2018, 18:197 7 февраля 70-летие отмечает Георгий Лупандин, руководивший предприятием «Псковпассажиравтотранс» 28 лет 07.02.2018, 18:012 До 18 градусов мороза похолодает в Псковской области завтра 07.02.2018, 18:0010 «Дневной дозор»: МРОТ приравняют к прожиточному минимуму
07.02.2018, 17:571 Студенты финансово-экономического факультета ПсковГУ приняли участие в Зимней экономической школе 07.02.2018, 17:4543 Первый канал снимает в Пскове документальный фильм о Юлии Пересильд 07.02.2018, 17:386 Армен Мнацаканян поздравил семью порховичей с рождением первенца и получением президентского пособия 07.02.2018, 17:2773 Работа избирательного штаба Грудинина в Пскове началась сегодня с обыска
07.02.2018, 17:187 Александр Козловский поддержал президентскую инициативу по повышению МРОТ 07.02.2018, 17:110 Вера Емельянова поблагодарила Международный фонд единства православных народов за внимание к древней Псковской земле 07.02.2018, 17:028 Алексей Кириллов: «Школа грамотного потребителя» повышает активность советов многоквартирных домов 07.02.2018, 16:544 В Пскове планируют провести работы по грейдированию участка улицы Нововойсковой
07.02.2018, 16:483 12 комплектов книг «Русские писатели-классики и православие» переданы библиотекам Псковской области 07.02.2018, 16:328 К середине марта псковская свалка будет закрыта грунтом 07.02.2018, 16:260 Восемь новых современных комплектов стоматологических установок появятся в псковских медучреждениях 07.02.2018, 16:172 Поучаствовать в бесплатном историческом квесте смогут гости Масленицы в Изборске
07.02.2018, 16:127 Ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко: Студенческий городок станет еще одной доминантой в центре Пскова 07.02.2018, 16:0615 Отведать блинов с различной начинкой и мясо диких животных смогут гости Масленицы в Пскове 07.02.2018, 16:050 В феврале в 9 районов Псковской области выедет мобильная клиентская служба ПФР 07.02.2018, 16:034 Центр Пскова перекроют 18 февраля
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru