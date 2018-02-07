Общество

Две партии посадочного материала не пустили через границу в Псковской области

В международном автомобильном пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Бурачки» должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запрещен ввоз двух партий посадочного материала происхождением из Польши и Литвы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, более 58 тысяч саженцев хвойных и лиственных декоративных растений следовали из Литвы и Словакии в Москву и Московскую область.

Причиной запрета ввоза партий стало отсутствие в маркировке информации о стране, месте и (или) участке производства, экспортере продукции. Кроме того, на части упаковок товара маркировка отсутствует полностью, что не соответствует карантинным фитосанитарным требованиям, предъявляемым к семенному и посадочному материалу.

Запрещенный к ввозу груз возвращен отправителю.