Общество

Для записи на прием в Пенсионный фонд через интернет жителям Пскова и Псковского района не требуется регистрация на портале госуслуг

Записаться на прием в любую клиентскую службу города Пскова можно через интернет с помощью электронного сервиса на сайте ПФР (https://www.pfrf.ru).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, функция предварительной записи на прием востребована у жителей города и района. Услуга доступна без регистрации и выполняется всего в два шага.

Шаг 1. Выбрать регион, город и районное управление Пенсионного фонда. При этом адрес отобразится автоматически. В графе «Тема приема» выбрать один из предлагаемых вариантов: например, заблаговременное представление документов для назначения пенсии, перерасчет размера пенсии, установление компенсационной выплаты за уход и т.д. Требуется указать, кем является человек, желающий обратиться в Пенсионный фонд: физическим лицом, представителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем. Поля, отмеченные красной звездочкой, обязательны для заполнения.

Шаг 2. Указать личные данные (фамилию, имя, отчество, СНИЛС, номер телефона, электронную почту), подтвердить согласие на их обработку (с помощью введения числового кода) и нажать кнопку «Продолжить». На странице появится календарь с расписанием работы выбранного управления Пенсионного фонда. От гражданина требуется выбрать доступные для записи на прием день и время и для завершения операции нажать кнопку «Записаться».

В подтверждение записи система выдаст электронный талон. В талоне будет указано, какие именно документы гражданину нужно будет взять с собой для оказания услуги. Пенсионный фонд рекомендует распечатать талон записи на прием. В случае отсутствия данной возможности следует записать номер талона. Он может понадобиться при обращении в клиентскую службу ПФР. Информация о записи на прием также будет направлена на указанный адрес электронной почты. При необходимости назначенный визит можно отменить. Об отмене система также сообщит письмом на электронную почту.