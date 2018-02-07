Общество

Джастин Тимберлейк «сфотографировался» в Пскове, чтобы прорекламировать свой новый альбом

Фотография Джастина Тимберлейка, сделанная накануне выхода в свет его нового альбома «Man Of The Wood», стала предметом для шуток во вчерашнем выпуске программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

В начале программы ведущий Иван Ургант продемонстрировал телезрителям фотографию, которую американский певец на днях выложил на своей странице в соцсети Instagram. На ней Тимберлейк, закутанный в одеяло, стоит в поле на фоне леса.

«По погодным условиям и количеству снега очевидно, что фотография сделана в России, - пошутил Ургант. - Вопрос к Джастину: почему ты постеснялся того, что ты снял фотографию в России и попросил своего графического дизайнера ее подредактировать?».

После этого ведущий программы показал телезрителям, как «на самом деле» выглядит снимок с Тимберлейком. На нем он запечатлен рядом с указателем города Пскова,а на заднем плане, за лесом, виднеются многоэтажки.

Судя по подписи к фотографии, которую оставил сам певец в инстаграме, оригинальный снимок сделан в Миннесоте.