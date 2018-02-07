Общество

День юного героя-антифашиста отметили в Центре общения и информации в Пскове

8 февраля в Библиотеке - Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева для учащихся Плюсской школы и СОШ № 24 имени Л. И. Малякова состоялась литературно-музыкальная композиция «Памяти стражей набатной эпохи», посвященная Дню юного героя-антифашиста.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в начале мероприятия школьники узнали о празднике - Дне юного героя-антифашиста, а также о детстве псковского поэта и воина И. Н. Григорьева, которого Великая Отечественная война застала семнадцатилетним пареньком на Плюсской земле и услышали стихотворные строки «Я в русской глухомани рос...», которые поэт посвятил своей малой Родине - деревне Ситовичи Порховского района.

Учащиеся Плюсской школы представили презентацию и рассказали о плюсской подпольной молодежной организации и деятельности юных подпольщиков.

Во время их выступления прозвучали стихотворения И. Григорьева «Обозы», «Непокорство», «Последний большак», «Верность» и другие.

Своими воспоминаниями со школьниками поделился малолетний узник Валентин Жигирев.

Он рассказал об оккупации Плюсского района во время Великой Отечественной войны, о партизанском движении, о 6-й Ленинградской партизанской бригаде, а также продемонстрировал редкую фотографию партизан и рассказал о судьбах некоторых ее участников.

Затем участники мероприятия узнали о послевоенной судьбе И. Н. Григорьева, его жизни в белорусском г. Городке Витебской области и услышали стихотворение «Беларусь», которое И. Григорьев называл «прощальными виршами» Городку и посвятил его своему тестю Василию Захарову, верившему в поэтическую звезду поэта.

Во время мероприятия школьники увидели сборники стихов И. Григорьева «Родимые дали» (1960), «Зори да версты» (1962), а также сборник «Листобой» (1962) и другие.

Все стихотворения поэта отличаются ярким и образным русским народным языком, а также искусными эпитетами. В них отражается любовь поэта к Родине, родной земле и природе, к русской деревне и близким людям. Не удивительно, что некоторые поклонники творчества Игоря Григорьева переложили его стихотворения на музыку. Участники услышали песню «Я иду через покосы…» на стихотворение И. Григорьева в исполнении Виталия Салтыкова.

10 февраля 2018 года исполняется 1 год с момента присвоения Библиотеке - Центру общения и информации имени И. Н. Григорьева.

В конце мероприятия участникам были вручены памятные персональные поэтические календари, посвященные 95-летию со дня рождения И. Н. Григорьева, изданного Библиотекой - Центром общения и информации им. И. Н. Григорьева в начале 2018 года.