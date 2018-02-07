Общество

Актуальные проблемы управления персоналом обсудили в псковском филиале Академии ФСИН

Псковский филиал Академии ФСИН России стал соорганизатором межрегионального научного круглого стола по вопросам актуальных проблем управления персоналом УИС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала.

Организатором мероприятия выступил Кировский институт повышения квалификации работников ФСИН России при поддержке УФСИН России по Удмуртской Республике, Вятского государственного университета и Псковского филиала академии.

В режиме видеоконференцсвязи от руководства и профессорско-преподавательского состава Псковского филиала академии участников круглого стола приветствовала заместитель начальника по учебной и научной работе Юлия Михайлова. Она поздравила всех с Днем российской науки и пожелала интересной плодотворной работы, итогом которой станет подготовка методических рекомендаций по кругу обсуждаемых вопросов.

В ходе научного мероприятия прозвучали выступления руководителей и сотрудников территориальных органов и учреждений ФСИН России, представителей образовательных и общественных организаций, профессорско-преподавательского состава и слушателей сборов повышения квалификации Кировского ИПКР ФСИН России. Участники обменялись положительным опытом в сфере управления персоналом, а также отметили ряд проблем, возникающих при подготовке управленческих кадров.

Все единодушно сошлись во мнении о необходимости научного осмысления различных сфер управленческой деятельности учреждений УИС, поиска новых подходов к разработке механизмов повышения ее эффективности с учетом современных достижений науки и практики.