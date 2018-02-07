Общество

Команда проекта #ЯТвойДонор пополнилась новыми добровольцами в Пскове

Сегодня, 8 февраля, в Пскове состоялась рабочая встреча проекта #ЯТвойДонор, на которой прошло обучение 12 новых добровольцев проекта из ПсковГУ по вопросам распространения информации о донорстве крови.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональный координатор молодежной группы регионального отделения Российского Красного Креста, на встрече участники узнали о возможностях социальных сетей быстро распространять информацию не только среди подписчиков, но и среди других участников сети.

Знакомство с Движением #ЯТвойДонор начали с презентации проекте. Ребятам рассказали о правилах написания постов, о том каким контентом стоит наполнять свои записи и как их продвигать, затем ребята подписались на группу Вконтакте vk.com/yatvoydonor и опробовали свои возможности.

На встрече добровольцы интересовались противопоказаниями, кто, как и где может стать донором, как найти станцию переливания крови и др.

Псковское отделение Российского Красного Креста приглашает всех неравнодушных присоединиться к федеральному движению #ЯТвойДонор. Подробности по телефону: (8112) 72-20-88.