Общество

Лучшие социальные работники села Псковской области приняли участие во встрече с Валентиной Матвиенко

Труженики социальной сферы села из Псковской области побывали на приеме председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. Мероприятие прошло в Большом зале совфеда и было направлено на повышение значимости деятельности сельской интеллигенции в социальном развитии территорий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Во встрече приняли участие работники культуры, сельские учителя, медицинские работники, предприниматели - представители 67 субъектов Российской Федерации. Псковскую область представили специалист Линовского сельского Дома культуры Пыталовского района Светлана Лебедева, ведущий библиотекарь Усть-Долысской модельной библиотеки Невельского района Елена Желамская и начальник отдела по физкультуре, спорту и молодежной политике Администрации Пыталовского района Валентин Невар. Светлана Лебедева и Елена Желамская были признаны лучшими сельскими работниками по итогам работы в 2016 году.

Участники встречи обсудили проблемы социальной сферы села: здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства. Спикер совфеда Валентина Матвиенко обратила особое внимание на то, что в стране идет восстановление сельских клубов. «Более того, строятся новые многофункциональные культурные центры. Формирование этой сети идет в рамках как федеральных, так и региональных программ развития сельских территорий», - сказала она.

Валентина Матвиенко также сообщила, что разработана Концепция клубной деятельности в России, в которой учтены пожелания регионов и профессионального сообщества. Сейчас этот проект находится на утверждении в Министерстве культуры РФ.

Глава Совета Федерации проинформировала, что с этого года мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий будут осуществляться в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства. Валентина Матвиенко подчеркнула, что вопросы сохранения и приумножения культурного наследия будут пристально рассмотрены на Седьмом парламентском форуме «Историко-культурное наследие России», который пройдет летом этого года.

В рамках встречи также состоялось награждение лучших руководителей и специалистов социальной сферы села. Елене Желамской вручили Благодарность Министра сельского хозяйства РФ.