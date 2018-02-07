Общество

Госинспекция труда привлекла к отвественности псковского работодателя за зарплату ниже МРОТ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности СПК «Исса». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, по материалам проверки прокуратуры установлено, что в СПК допущена задержка заработной платы работникам. Также работодатель не обеспечил выплату заработной платы не ниже установленного минимального размера оплаты труда работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени.

Региональная госинспекция труда выявила нарушения и в оформлении трудовых договоров - не включены в договоры обязательные условия и сведения. В нарушение законодательства работникам не установлен выходной день. Кроме того, в СПК не утвержден график отпусков.

К административной ответственности государственная инспекция труда в Псковской области привлекла также ООО «Интеркоммерц». В этой организации в ходе внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства выявлены нарушения обязательных требований: в трудовых договорах с работниками не указаны условия труда на рабочем месте, в срочных договорах с работниками не указаны причины, послужившие основанием для заключения срочного договора.

Работодателю выдано предписание об устранении нарушений. Наложен штраф.