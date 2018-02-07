Общество

Великолукскому хакеру грозит до четырех лет лишения свободы

Житель Великих Лук обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее блокирование, совершенном из корыстной заинтересованности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной прокуратуры, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении великолучанина, утверждено заместителем прокурора Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 4 января прошлого года мужчина, находясь по месту жительства, в Великих Луках, не имея права доступа к охраняемой законом компьютерной информации стороннего юридического лица, при помощи личного персонального компьютера, имеющего доступ интернет-сети, осуществил несанкционированный собственником вход на сервер организации.

После этого он запустил файл, который зашифровал хранившуюся на сервере информацию, относящуюся к сведениям, составляющим коммерческую тайну, то есть произвел блокирование информации, выраженное в невозможности и недоступности ее использования сотрудниками организации для исполнения своих трудовых обязанностей.

9 января злоумышленник со специально созданного электронного почтового ящика отправил на электронный почтовый ящик директора организации электронное письмо с требованием о перечислении ему на электронный кошелек за расшифрование компьютерной информации денежных средств в децентрализованной цифровой валюте в размере 5 Bitcoin.

Впоследствии он без получения электронных денежных средств направил в организацию по электронной почте программу для расшифровки файлов.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что УК РФ предусматривает наказание за такое преступление в виде лишения свободы на срок до четырех лет.