Общество

Звезда сериала «Универ» примет участие в старте эстафеты «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!» в Псковской области

Псковская область 13 февраля станет местом старта межнациональной эстафеты «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, такая договоренность была достигнута сегодня, 8 февраля, на встрече врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.

13 февраля состоится рабочий визит руководителя ФАДН России Игоря Баринова в Псковскую область, в ходе которого запланирована встреча активистов и лидеров ПроРФ со студентами, фотовыставка ПроГероев, посвященная памяти Героев современной России разных национальностей, и другие интерактивные мероприятия. Кульминацией станет флэшмоб, в рамках которого участники выстроятся в живые буквы в цветах российского флага.

«Михаил Ведерников - эффективный руководитель, который всегда подхватывает инициативы ФАДН России. Кроме того, Псковская область - это регион с многовековой историей и богатыми культурными и духовными традициями, поэтому сложно найти более подходящее место, чем Псков, для старта межнациональной эстафеты «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!», - подчеркнул Игорь Баринов.

Свое участие в старте проекта в Псковской области уже подтвердили актер сериала «Универ» Виталий Гогунский, кинопродюсер Шамиль Джафаров и другие известные люди.

«Мы с удовольствием поддержим эту патриотическую акцию. Для нас большая честь, что такой масштабный проект начнется именно на Псковской земле, откуда пошла российская государственность, и где на протяжении веков бок о бок, в мире и согласии, живут не один десяток народов и национальностей», - сказал Михаил Ведерников.

Вслед за Псковской областью межнациональная эстафета пройдет также в Республиках Татарстан и Саха-Якутия, Ставропольском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Омской области и Москве. Завершится проект 23 февраля в Республике Крым.

Кроме того, в рамках встречи Михаил Ведерников и Игорь Баринов договорились о проведении в Псковском регионе окружного этапа Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец». Состязание на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится в России с 2008 года.