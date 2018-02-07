Общество

Минтруд проконтролирует выплаты на первого и второго ребенка

За своевременностью денежных выплат на первого и второго ребенка в 2018 году проследит Минтруд. Ведомство обязало регионы еженедельно отчитываться о количестве поданных заявок на пособия и о совершенных выплатах.

Деньги на первенца выделяются из федерального бюджета, на второго ребенка - из средств материнского капитала.

В ведомстве уверены, что отчеты помогут контролировать деятельность регионов по выплате пособий, оценить динамику рождаемости, а также объем необходимых бюджетных средств.

В Минтруде рассказали «Известиям», что первые средства были предоставлены регионам в январе.

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При этом директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко отметила, что «все новое может столкнуться с проблемой нерегулярного исполнения, потому что в регионах еще нет практики исполнения этого закона».