Общество

По требованию прокуратуры работникам «ПЭМЗ» выплатили зарплату за декабрь

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения прав работников АО «ПЭМЗ» на своевременное получение заработной платы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что 70-ти работникам предприятия не выплачена заработная плата за декабрь 2017 года на общую сумму более 1,2 млн рублей.

В этой связи заместителем прокурора города Пскова в адрес руководителя АО «ПЭМЗ» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном ст.236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику).

В отношении генерального директора АО «ПЭМЗ» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.