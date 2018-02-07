Общество

МУП «ЖКХ» Новосокольнического района осуществляет сброс сточных вод в реку Малый Удрай - прокуратура

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения водоохранного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований части 1 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации МУП «ЖКХ» Новосокольнического района осуществляет сброс сточных вод в водный объект - реку Малый Удрай в отсутствие действующего разрешения на сброс загрязняющих веществ.

В этой связи природоохранным прокурором в адрес руководителя МУП «ЖКХ» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты специализированной прокуратурой на контроль.