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Общество

МУП «ЖКХ» Новосокольнического района осуществляет сброс сточных вод в реку Малый Удрай - прокуратура

09.02.2018 09:23|ПсковКомментариев: 0

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения водоохранного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований части 1 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации МУП «ЖКХ» Новосокольнического района осуществляет сброс сточных вод в водный объект -  реку Малый Удрай в отсутствие действующего разрешения на сброс загрязняющих веществ.

В этой связи природоохранным прокурором в адрес руководителя МУП «ЖКХ» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты специализированной прокуратурой на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей
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