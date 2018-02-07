Общество

Депутат Алексей Севастьянов от имени жителей округа подал заявку на благоустройство территории стелы в Крестах

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов организовал сбор подписей в поддержку проекта благоустройства территории памятника в честь «50-летия Красной Армии» в Крестах и подал от имени жителей микрорайона заявку в управление городского хозяйства на участие в программе «Формирование современной городской среды».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов, Алексей Севастьянов обратил внимание, что в этом году отмечается 100-летие формирования Рабоче-крестьянской Красной армии, а монументу в Крестах исполнилось полвека. За это время не только сам памятник пострадал от вандалов – требует внимания и прилегающая территория. И если восстановлением утраченных элементов горельефа займутся городские власти, то посильное участие жителей микрорайона в благоустройстве сквера рядом со стелой, по мнению депутата, могло бы стать хорошим общим делом.

В проекте, заявленном Алексеем Севастьяновым, предусмотрен ремонт пьедестала монумента, асфальтирование прилегающей территории, дорожек сквера и Аллеи Героев Советского Союза, установка скамеек и фонарей. Обязательным условием участия в программе «Формирование современной городской среды» является вовлечение местных жителей, как на этапе планирования, так и в период реализации. И горожане откликнулись – более двухсот псковичей поставили подписи в поддержку инициативы.

«Надеюсь, наши совместные усилия помогут сделать наш микрорайон современным и уютным», - отметил Алексей Севастьянов, комментируя первые результаты.

Депутат напомнил, что 2018 год в России объявлен президентом Российской Федерации Годом добровольца и волонтёра. Сто лет назад, в первых боях под Псковом участвовали добровольцы, вступившие в ряды второго Красноармейского полка, дислоцировавшегося в районе Череха-Лопатино. На месте этих сражений спустя 50 лет появился монумент – ставший впоследствии одной из визитных карточек Пскова.

«Теперь каждый житель Крестов или другого микрорайона города может внести свою малую толику в благоустройство общественной территории, вложить немного своего труда – посадить дерево или цветок, убрать мусор. Ведь это совсем нетрудно, – считает Алексей Севастьянов. – Очень хотелось бы, чтобы псковичи чувствовали, что этот сквер, этот памятник – достояние не только города, но и каждого из нас».

Напомним, памятник в честь «50-летия Красной Армии» представляет собой 47-метровый обелиск в виде трёхгранного штыка, опирающийся на гранитное основание (размером 42х4 м). В композицию входит горельеф, выполненный из кованой меди, отображающий историю Советской Армии с 1918 года до Великой Отечественной войны – фигуры солдат, партизан, матросов. Авторы памятника: архитектор Игорь Билибин и скульптор Георгий Мотовилов.

Монумент окружает аллея Героев Советского Союза – в 1995 году здесь были высажены полукругом дубы, о чём свидетельствует надпись на памятном камне: «Аллея Героев Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг. звания Героев Советского Союза были удостоены 158 человек, родившихся на Псковщине».