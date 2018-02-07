Общество

В конкурсе «Блинная фотосессия» от Прасковьи Молочковой появились первые участники

В масленичном конкурсе «Блинная фотосессия», организованном Псковским городским молочным заводом совместно с Псковской Лентой Новостей, появились первые участники. Читатели Псковской Ленты Новостей поделились красочными фотографиями блинов, приготовленными на основе продуктов бренда Прасковья Молочкова. Вот какие - любуйтесь!

Надежда Логвинова

Ангелина Фролова

Дмитрий Федоров

Вы тоже можете принять участие в конкурсе! Сфотографируйте масленичные блины по всем канонам фотосессии, то есть красиво и творчески. Единственное условие: на фото обязательно должны быть блины и один из продуктов бренда «Прасковья Молочкова», который использовался при приготовлении.

Фотографии можно выкладывать до 14 февраля в специальный альбом в группе ПЛН во ВКонтакте.

15 февраля организатор конкурса определит победителя и вручит молочные призы, которые будут весьма кстати к праздничному масленичному столу. Возможно, при этом будут учитываться лайки, проставленные участниками на фотографиях.