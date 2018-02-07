Общество

Фотовыставку «Глазами поколений» теперь можно увидеть в Псковском молодежном центре

До конца февраля псковичи и гости города могут посетить выставку фоторабот участников социального проекта «Взгляд поколений», которая демонстрируется в МБУ «Псковский городской молодежный центр» по адресу ул. М.Горького, дом 15. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

«Как без молодости не бывает старости, так и без старости не может быть молодости. Фотовыставка «Глазами поколений» очень хорошо показывает эту тонкую, но неразрывную связь между прошлым, настоящим и будущим. Влияние поколений друг на друга, умение понимать и принимать - все это очень четко отражено в экспозиции. А то, что работы выполнялись как старшим поколением, так и молодыми людьми вызывает особый интерес», – поделился своими впечатлениями от фотографий коллектив Молодежного центра.

Напомним, что ранее выставка «Глазами поколений» была представлена в арт-холле ТЦ «ПИК60». Она стала итоговым мероприятием социального проекта «Взгляд поколений», который с августа 2017 года реализовывался общественной организацией «СемьЯ» совместно с Псковским облсовпрофом.

В рамках проекта фотолюбители разного возраста постигали теорию фотографии, оттачивали свое мастерство на практических занятиях, участвовали в фотокроссе, в фотопленэрах, выполняли домашние задания. Результаты этой полугодовой работы и стала выставка «Глазами поколений», где представлены более 40 фотографий. У каждого поколения была своя тематика для съемки: у молодежи это «осень жизни», а у старшего поколения – молодость. Так как это работы участников проекта от 17 до 35 лет и от 55 и старше, то кроме личной самореализации, фото отражает жизнь пенсионеров сегодня, взгляд двух поколений друг на друга, что заставляет задуматься о взаимоотношениях, проявлении понимания и уважения друг у другу.

Добавим, что проект «Взгляд поколений» общественной организации «Семья» и Псковского облсовпрофа стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение – 2017» и получил финансирование на полгода от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Главной идеей проекта стало создание фотоклуба для вовлечения людей старшего поколения и молодежи в активную современную жизнь посредством фотографии, как любительского творчества.

По многочисленным просьбам участников проекта, организаторы приняли решение возобновить работу фотоклуба. В ближайшее время он будет осуществлять свою деятельность благодаря добровольческой помощи, в том числе студентов отделения фотографии областного колледжа искусств им. Римского-Корсакова, и при поддержке Псковского областного совета профсоюзов. Первая в этом году встреча состоится 11 февраля в 12.00 в Псковском облсовпрофе.