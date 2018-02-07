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Общественный совет при Управлении Росреестра по Псковской области проведет четыре заседания в 2018 году

В 2018 году Общественный совет при Управлении Росреестра по Псковской области запланировал проведение четырех очередных заседаний. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Росреестра в ходе собраний будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Итоги работы Управления Росреестра по Псковской области за 2017 год и задачи на 2018.

2. О работе арбитражных Управляющих (статистика, банкротство физических лиц).

3. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по реализации плана мероприятий («дорожная карта») по внесению в ЕГРН сведений о границах субъектов РФ.

4. Причины приостановлений (отказов) в государственном кадастровом учете многоквартирных домов, государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве, заключенным с первым участником долевого строительства. Взаимодействие с Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства в рамках реализации Федерального закона от 29.07.2017 №218-ФЗ.

5. Итоги работы рабочей группы, созданной с целью проведения анализа возникающих проблем при межевании земельных участков, выявления причин, а также выработки предложений по их устранению

6. Результаты деятельности межведомственной рабочей группы для решения вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений государственного кадастра недвижимости, единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного лесного реестра (федеральный закон от 29.07.2017 280-ФЗ).

7. Пути решения проблемы завышенной кадастровой стоимости отдельных видов земельных участков (при необходимости подготовить повторное обращение).

Кроме того, в ходе заседаний будут рассматриваться актуальные для жителей Псковской области проблемы, входящие в компетенцию Росреестра. В 2017 году предметом такого обсуждения стал вопрос завышения кадастровой стоимости земель псковских садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. В целях оказания помощи в решении указанной проблемы Общественным советом в Псковское областное Собрание депутатов и Администрацию Псковской области было направлено обращение с просьбой осуществить кадастровую переоценку садоводческих земель, которое послужило одним из поводов для снижения в дальнейшем налоговой нагрузки на садоводов.

В региональном ведомстве добавили, что Общественный совет при Управлении Росреестра по Псковской области был образован в июле 2011 года в целях привлечения общественности к созданию механизмов повышения эффективности и качества исполнения Управлением полномочий в сфере деятельности, а также поддержки гражданских инициатив в данном направлении.

За время своей деятельности Советом проделана значительная работа, направленная на улучшение эффективности и качества исполнения Управлением своих полномочий, реализуются мероприятия общественного мониторинга повышения качества государственных услуг, вносятся предложения по совершенствованию деятельности ведомства, а также оказывается поддержка гражданских инициатив в данном направлении.

Члены Общественного совета принимают активное участие в коллегиальных органах и комиссиях псковского Росреестра, таких, как Коллегия Управления; комиссия по рассмотрению обращений граждан; конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение вакантных должностей; аттестационная комиссия псковского Росреестра.

Подробнее с информацией о деятельности Общественного совета при Управлении Росреестра по Псковской области можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра в рубрике «Коллегиальные и совещательные органы».