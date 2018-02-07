Общество

Россияне планируют в Масленицу соблюдать «блинную традицию», однако не собираются менять режим питания в пост

Большинство россиян намерены в Масленицу есть блины (88%), однако соблюдать Великий пост (полностью или частично), начинающийся по окончании Масленичной недели, будут 11% опрошенных, сообщает ВЦИОМ.

Помимо широко известной традиции выпекания блинов, Масленица знаменита сжиганием чучела зимы (эта традиция известна 58% россиян), народными гуляниями (24%), походами в гости (10%), спортивными играми (10%). 9% сказали, что им известна такая традиция, как «забираться на столб».

Среди массово соблюдаемых масленичных обрядов, были также названы: походы в гости/принимать гостей (70%), участие в народных гуляниях (46%), сжигание чучела (39%), посещение служб в церквях (23%), отказ от мяса и мясных продуктов - 15%. Повиниться перед близкими в день Прощеного воскресенья собираются 83% респондентов.

По данным опроса, соблюдать Великий пост чаще планируют женщины (14% против 8% среди мужчин), а также россияне от 45 лет и старше (13% против 5% 18-24-летних).

Каждый пятый (20%) еще не определился в своем выборе, а 66%, напротив, точно знают, что не будут ограничивать себя в еде и поступках, показывают результаты всероссийского телефонного опроса, проведенного 6-7 февраля среди 2000 россиян.