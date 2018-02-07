Облачную погоду и небольшой снег прогнозируют синоптики в субботу в Псковской области

Бывшие «обманутые дольщики» с улицы Индустриальной поблагодарили Александра Котова за помощь и личное участие

Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ Псковской области

Рост цен на потребительском рынке Псковской области в 2017 году был минимальным за весь период наблюдения - Псковстат