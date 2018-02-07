Облачную погоду и небольшой снег прогнозируют синоптики в субботу в Псковской области

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 10 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег.
Ветер северо-восточных направлений 2-7 м/сек.
Температура по области: ночью -4…-9 градусов С, днем -1…-6 градусов С.
Атмосферное давление высокое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч. Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.