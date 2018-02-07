Общество

Жителей Красногородского района незаконно ставили в очередь на покупку леса

Прокуратура Красногородского района по обращению местного жителя провела проверку соблюдения лесного законодательства Гавровским участковым лесничеством КУ «Опочецкое лесничество».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в красногородской прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что граждане, обратившиеся с заявлением о заключении договора на куплю-продажу древесины, вводились в заблуждение относительно порядка заключения данного договора.

Так, в случае исчерпания лимита древесины на текущий календарный год в ответах заявителям указывалось, что они включены в очередь на оформление документов купли-продажи и им будет сообщено о необходимости прибыть в лесничество для оформления договора, при этом в последующем гражданину какое-либо сообщение не приходило, и он не мог реализовать свое законное право.

Вместе с тем действующий порядок заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, утвержденный приказом Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 29.04.2011 №161 не предусматривает создание очереди. По смыслу действующего законодательства заявителю дается ответ, содержащий решение о возможности заключения договора в настоящий момент либо обоснованный отказ, в случаи исчерпания лимитов выделения древесины.

С целью устранения указанных нарушений прокуратурой района внесено представление. Выявленные нарушения устранены, незаконная очередь ликвидирована. Лица, виновные в нарушении требований законодательства, привлечены к дисциплинарной ответственности.