Общество

«Акценты» Донецкого: Усы Грудинина, секс-скандал от Навального и Пушкин-плюс

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Дуля вместо «Правды». В псковском штабе кандидата в президенты Павла Грудинина прошел обыск.

«Рыбка» Навального. Фонд борьбы с коррупцией опубликовал новое расследование с пикантными подробностями.

Кампус под Ганзу. Долгострой в центре Пскова наконец-то обрел подрядчика.

Пушкин как бренд. В Пскове открылся двадцать пятый юбилейный театральный фестиваль.

Очередная часть «марлезонского балета» под кодовым названием «Выборы президента России» завершилась в четверг официальным утверждением текста и формы бюллетеня для голосования. Восемь кандидатов с краткими биографическими данными расположились на странице бланка в алфавитном порядке - от Бабурина до Явлинского. К 7 марта по заказу Центризбиркома напечатают свыше 111 миллионов 400 тысяч бюллетеней.

По ходу предвыборной пьесы Ксения Собчак отбыла с визитом в США, где, кстати, выступала без переводчика. А представитель КПРФ Павел Грудинин дал интервью популярному интернет-проекту «Вдудь», где заключил пари с ведущим на свои роскошные сталинские усы. Если Грудинин наберет на выборах меньше 15%, то он сбреет растительность над верхней губой. Если выиграет спор, то журналист Юрий Дудь побреется наголо. Что ж, какая-никакая, а интрига. В случае неудачи Павел Грудинин рискует услышать в свой адрес давно ушедший в народ киношный вопрос: «Ты зачем усы сбрил, дурик?».

Вообще, на этой неделе Грудинина в эфире было заметно больше, чем прочих, не считая венценосного Владимира Владимировича, который привычно не вылезает из телевизора. На федеральном уровне Грудинина опять коллективно «мочили» в ток-шоу «Соловьиный помет». На местном, псковском уровне штаб Грудинина по адресу Гоголя, 6 обыскивали полицейские. На предмет изъятия «запрещенного» информационного бюллетеня «Правда» с агитацией за кандидата от КПРФ.

Якобы в полицию поступила жалоба от некой жительницы Пскова, обнаружившей в своем почтовом ящике вышеупомянутую агитку, что заставило аж восемь сотрудников УВД Пскова, включая замначальника, перерыть все газеты в здании, допросить персека обкома КПРФ Петра Алексеенко и второго секретаря Виктора Дулю.

При этом, как рассказал Алексеенко, особого внимания и интереса со стороны полицейских удостоилась карикатура на Путина и Медведева, нарисованная Дулей. Полицейские долго выясняли, не получил ли сатирический рисунок распространения. Так и не обретя искомой «Правды», полицейские удалились.

На этом достаточно унылом фоне вяло текущей и навязчиво предсказуемой президентской кампании новое расследование ФБК, опубликованное Алексеем Навальным в четверг, обещает стать очередным хитом интернета, сравнимым разве что с его же творением «Он вам не Димон». Когда все участники гонки дружно записали Навального в «лузеры» и списали в утиль, он неожиданно извлек из загашника козырь, подлинную информационную бомбу, которую, судя по всему, готовил не один месяц. И вот она взрывается прямо на глазах изумленной публики, а незарегистрированный кандидат Навальный вновь занимает вакантное место на авансцене общественного внимания. И как это у него получается?

На этот раз Навальный воспользовался откровениями в Инстаграмме «охотницы за олигархами», девушки из секс-эскорта одного из российских миллиардеров, уроженки белорусского Бобруйска — Насти Рыбки, которая в свое время обещала Навальному в видеопослании, цитирую: «Одна из нас найдет тебя. Трахнет. И выложит видео в сеть». (Конец цитаты). Следует отметить, что не так давно Рыбка опубликовал свой интимный дневник под названием «Дневник по соблазнению Миллиардера, или клон для олигарха», но нынче фрагменты текста, пикантные фото и видео выкладывает в сеть Навальный, по ходу фильма обвиняя в коррупции не кого-нибудь, а заместителя председателя правительства Сергея Эдуардовича Приходько, названного в фильме современным российским «Ришелье».

Расследование опубликовано на сайте «Эха Москвы», и каждый любопытствующий может ознакомиться с деталями отдыха на яхте высокопоставленного чиновника правительства, нам же остается ждать реакции первого лица в государстве, которого Навальный упоминает в расследовании в связи с другим знаменитым отечественным секс-скандалом — «делом прокурора Скуратова» 1999-го года.

История с Рыбкой просто феерическая, поскольку сразу после публикации получила еще более скандальное продолжение. В ночь с 8-го на 9-ое февраля Настя Рыбка заявила, что на той самой яхте подверглась групповому изнасилованию. Девушка опубликовала запись, в которой признается, что раньше боялась рассказать о произошедшем на яхте. Теперь же, когда к данному эпизоду привлечено внимание общественности, она решилась раскрыть правду: «Я хочу, чтобы эти люди ответили перед законом», — заявила Рыбка.

Согласитесь, все это уже похоже на тщательно спланированную информационную «диверсию» против правительства и лично премьер-министра Медведева; в воображении сразу возникают многочисленные конспирологические версии. И штука даже не в том, что кто-то опять «слил» Навальному «компромат», а в самой Насте Рыбке, выступающей в роли живой публичной секс-бомбы. Я удивляюсь, как она до сих пор жива, но ее похождения очень похожи на спецоперацию тайных служб, уж не знаю, наших или вражеских.

Сегодня с утра появилась вторая серия откровений от Насти Рыбки, в которых она вдруг призналась, что ее обвинения в групповом изнасиловании — не более, чем шутка, фейк: «Уважаемые члены правительства, дума, президент! Помогите в изменении законодателсьва по вопросу сексуальных преследований и прессинга мужчин за то, что они пристают к женщинам. <...> Радоваться нужно, что мужики на яхте отдыхают с девчонками, а не гнобить их за это». Конец второй серии. Особенно доставляет это обращение к сильным мира сего - «члены»! Ну, и кто тут гений продвижения и PR-a? Сама сумасшедшая Рыбка, Навальный или неведомый нам промоутер? Как бы там ни было, а Навальный опять на «новостном коне».

Все красочные подробности, достойные голливудского шпионского триллера, совершенно затмевают очередной акт личной вендетты против Навального, объявленной псковским яблочником Львом Шлосбергом. Все-таки пока наш самый раскрученный политдеятель от либеральной оппозиции не может конкурировать с Алексеем Навальным по части зрелищности и хайпа. Шлосберг разит оппонентов идеями, а Навальный — яркими скандальными картинками и остроумными комментариями, и понятно, что хайп, опять же, на стороне Неавального.

Так вот, на этой неделе Шлосберг разразился в «Псковской губернии» очередным опусом под каламбурным заголовком «Уморист», обвинив Навального в том, что тот классический «Господин Соврамши». Шлосберг процитировал твиттер оппозиционера, в котором Навальный написал: «Умора. Они же ВООБЩЕ НЕ СОБИРАЛИ ПОДПИСИ. Штаб Явлинского подделал процентов 60 подписей, я думаю. Все остальные (включая Собчак) подделали 99%». Шлосберг убежден, что Навальный написал неправду сознательно, поскольку «ведёт отчаянную борьбу за сохранение себя в политике». И это борьба не против Путина, а против Явлинского. Примечательна подпись под специально подобранной фотографией в газете, на которой Навальный гордо, в стиле дуче Муссолини, выдвинул челюсть вперед: «Алексей Навальный зачищает своё (как он считает) политическое пространство с настойчивостью бульдозера», - оценивает намерения оппозиционера ремарка под фото, и далее Шлосберг констатирует: «Трудно забыть такое оскорбление».

Очевидно, что все иллюзии (если они вообще имелись к зиме 2018-го) относительно гипотетического объединения демократов уже в прошлом, поэтому постфактум Шлосберг не стесняется фактически объяснять неудачу парламентской кампании 2016-го года «кознями» Навального, ФБК которого тогда не не пошел на тактический союз с «Яблоком», а в нынешней президентской кампании, уже выступил как прямой оппонент Явлинского.

Как можно оценить все эти дрязги? Навальному действительно плевать на сторонников Явлинского, а у «Яблока», в свою очередь, появился прекрасный повод списать все неудачи на Навального, который, как туалетная бумага, все стерпит. Сколько его не марай, а он знай новые расследования печет.

К местным, на этот раз вполне позитивным, новостям. В Псковском государственном университете подписан долгожданный контракт с подрядчиком, который займется реконструкцией студенческого кампуса. Свои подписи под документом поставили ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и генеральный директор ООО «ОпрСтрой» Владимир Новосельцев. Что ж, этому событию можно только порадоваться, как говорится, «свершилось». Цена вопроса — 447 с половиной миллионов рублей.

К 2019-му году, то есть к псковской Ганзе, на месте намозолившего зрение пустыря и долгостроя, должен появиться красивый студенческий городок с гостиницей, концертным залом, спортивными зонами, кафе и так далее. Здесь следует отметить, что, согласно изначальным планам, сейчас стройка должна быть в самом разгаре, но определение победителя конкурса по неведомым нам «объективным» причинам несколько затянулось, однако, как было объявлено, «сроки никто не отменял».

Остается надеяться, что не только «ОпрСтрой» в намеченные сроки уложится и покажет ганзейское качество, но и в ближайшее время решится судьба другого запустения, находящегося буквально в двух шагах от бывшей гостиницы «Интурист» - многострадального Дома Батова. Согласитесь, довести кампус до ума, благоустроить территорию и оставить рядом купеческие развалины — это, конечно, вполне по-псковски, но все-таки не комильфо. Возможно, студенческий городок подтолкнет областных чиновников и к решению проблемы руин дома Батова? А иначе ведь все равно позора не оберешься. Благоустраивать, так всю территрию до моста.

Смотрите также Программа XXV Пушкинского театрального фестиваля

И наконец два слова о стартовавшем накануне юбилейном, 25-ом Пушкинском театральном фестивале, который лично я бы обозначил термином «Пушкин плюс». Если взглянуть на программу, то легко убедиться, что Пушкин в ней сохранил свое значение как бренд, что в целом соответствует генеральному тренду фестиваля последних пяти лет.

Всего пять пунктов программы связаны с именем и произведениями Пушкина, остальное — русская классика: Чехов, Островский, Гоголь, Распутин и Бродский.

Как обещают организаторы, программа не такая «авангардная», как в прошлом году, но более растянутая во времени — Пушкин-фест продлится почти две недели и завершится 19 февраля. Такого в Пскове еще не бывало. Ярких и незабываемых вам театральных впечатлений!

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий