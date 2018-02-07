Общество

«Почта России» запустила собственную линейку шоколада

«Почта России» расширяет линейку брендированных товаров, в которой высокое качество сочетается с доступной ценой. За год с момента появления в почтовых отделениях продукции под брендом «Почты России» клиенты оценили качество канцелярских изделий, игрушек и ряда сопутствующих товаров. Теперь в сотрудничестве с кондитерской фабрикой «Победа» «Почта России» под собственным брендом запустила линейку шоколадных изделий.

В настоящее время в продаже можно найти плитки шоколада с лесным орехом, с орехом и изюмом, молочный и темный шоколад. В 2018 году планируется запуск производства шоколадных батончиков под брендом Почты России.

«За последние несколько лет мы полностью пересмотрели ассортимент товаров, представленных в почтовых отделениях. Безусловно, мы обращаем особое внимание на то, что пользуется популярностью у наших клиентов. Запуск различной продукции под собственным брендом "Почты России" стал логичным продолжением развития розничных продаж в почтовых отделениях», - отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

«Почта России» постоянно расширяет линейку брендированных товаров. В почтовых отделениях теперь можно приобрести не просто сопутствующую продукцию, а оформленные в фирменном стиле компании товары, в том числе коллекционные. При производстве всей линейки товаров используются качественные и безопасные материалы. Продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов.

В частности, в почтовых отделениях представлены сборные модели самолетов, являющиеся точными копиями самолета Ту-204-100С, выполненными в ливрее «Почта России». Масштаб копии – 1/144. В комплект входят не только детали самолета, но и клей, краски, кисточка.

В почтовой рознице также представлены модели автомобилей с логотипом «Почты России».