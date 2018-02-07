Общество

В псковской деревне уже девять дней нет электричества

В деревне Подложье Стругокрасненского района уже девять дней отсутствует электричество и периодически пропадает сотовая связь. При этом живут в населенном пункте по большей части пожилые люди. Об этом в жалобе, опубликованной на сайте ведерников.рф рассказала местная жительница Елена Ломзакова.

«Страдают старики. И так жизнь не сладкая в наших деревнях и поселках, все развлечение - телевизор, и это у них отняли! Я уже не говорю о вызове скорой помощи. Что в наших условиях невозможно!», - написала она.

По ее словам, немногие жители деревни обладают таким «чудом» как генератор, который в сутки непрерывной работы съедает 800 рублей. Поэтому они вынуждены экономить и включают генератор лишь два раза в сутки, на час - для подзарядки телефонов и работы внутри помещений.

«Сейчас появилась связь. Надолго ли? Ее периодически включают. Выживаем... И все это происходит всего в 37 км от Пскова», - добавила автор жалобы.

Добавим, что в региональном филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили, что с 7 февраля электроснабжение деревни Подложье восстановлено в полном объеме, поэтому жалоба не соответствует действительности.

«Ранее действительно проводились технологические отключения в дневное время на несколько часов в связи с проведением ремонтных работ по устранению последствий аномального обледенения и налипания снега на линиях электропередачи. Однако ситуации, чтобы населенный пункт был сутками отключен от электричества, не было», - заверили в «Псковэнерго».