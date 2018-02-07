Общество

Инициативу по включению меда в рацион школьников рассмотрят псковские пчеловоды на региональной конференции

Ассоциация пчеловодов «Псковский мед» 17 февраля приглашает принять участие в Псковской региональной конференции пчеловодов, которая состоится в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. Семевского в городе Великие Луки.

Пчеловоды планируют рассмотреть инициативу по включению натурального меда в рацион питания школьников («школьный мед»); обсудить проект закона Псковской области «О пчеловодстве»; а также проблемы привлечения молодежи в пчеловодство и методы и технологии пчеловодства в современных условиях.

Во время конференции будет работать выставка - продажа пчелоинвентаря, выставка книг о пчеловодстве.