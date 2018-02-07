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Общество

В Псковском филиале академии ФСИН наградили сотрудников за вклад в развитие научно-исследовательской деятельности вуза

09.02.2018 20:54|ПсковКомментариев: 1

9 февраля состоялось торжественное собрание, посвященное Дню российской науки, с участием руководства, сотрудников и курсантов Псковского филиала академии, а также представителей Управления Минюста России по Псковской области и Нотариальной палаты региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, от руководства Академии ФСИН России личный состав Псковского филиала поздравил заместитель начальника академии по научной работе Григорий Щербаков. В своем видеообращении он отметил весомый вклад сотрудников в развитие научной деятельности, которая приносит известность псковской земле, и пожелал всем новых научных достижений.

Заместитель начальника филиала по учебной и научной работе Юлия Михайлова отметила, что наука неразрывно связана с образованием, поэтому в этот день чествуют не только ученых, но и всех тех, кто помогает найти свое место в науке молодежи – преподавателей, которые находят время не только заниматься собственными разработками, но и руководить исследованиями курсантов.

Сотрудники, ставшие победителями и призерами смотра-конкурса среди кафедр на лучшую организацию научно-исследовательской работы курсантов и студентов за 2017 год, были отмечены дипломами образовательной организации.

Победителем в номинации «Лучший научный руководитель курсантов и студентов» стал доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков, второе место занял доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Сергей Шатов, почетное третье место присуждено доценту кафедры гражданско-правовых дисциплин Ольге Михайловой.

В номинации «Лучшая кафедра по организации научно-исследовательской работы курсантов и студентов» победителем стала кафедра гражданско-правовых дисциплин.

За большой личный вклад в обеспечение учебной и научной деятельности вуза ряд сотрудников удостоены почетных грамот Академии ФСИН России и Псковского филиала академии.

Награждена команда учебного отдела, которая стала победителем интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?».

Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня российской науки завершилось концертом духового оркестра «Геликон» Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с которым образовательную организацию связывает долгая дружба и плодотворное сотрудничество.

Источник: Псковская Лента Новостей
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