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Ушел из жизни актер из фильмов «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс» Дмитрий Бузылев

Скончался заслуженный артист России, актер Дмитрий Бузылев, сообщает сайт Союза кинематографистов РФ в пятницу.

«7 февраля на 62-м году после продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино, поэт, композитор, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов, заслуженный артист России Дмитрий Михайлович Бузылев», - говорится в сообщении, пишет «Интерфакс».

В Союзе кинематографистов назвали актера «истинным хранителем цыганской народной культуры».

«Песни, написанные и исполненные Д.М. Бузылевым "Твои глаза зеленые", "Песня цыган Сибири", "Ой, да не будите", стали поистине народными», - отмечается в сообщении.

Прощание с артистом состоится 11 февраля. Гражданская панихида пройдет в 11.00 в конференц-зале Дома кино, отпевание и захоронение планируется совершить на Пыхтинском кладбище.

Д.Бузылев известен ролями в фильмах «Табор уходит в небо», «Жестокий романс», «Сибириада», «Очи черные», «Мужики» и других.