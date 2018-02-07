Общество

В Минобороны РФ заявили о появлении нового поколения офицеров, готовых выполнять задачи «любой ценой»

В российской армии появилось новое поколение офицеров, готовых «любой ценой» выполнять поставленные задачи, заявила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

«Сейчас у нас появилось новое поколение офицеров, людей очень достойных, профессиональных и готовых выполнять задачу любой ценой», - сказала Т.Шевцова в пятницу на лекции перед студентами Санкт-Петербургского экономического университета, пишет «Интерфакс».

Она напомнила, что боевой опыт в Сирии получили более 48 тыс. военнослужащих российской армии. Более 14 тыс. из них отмечены госнаградами.

Как считает Т.Швецова, в ходе сирийской кампании российские военнослужащие продемонстрировали свои лучшие качества - профессионализм, мужество и верность долгу. «Те ребята, которые выполняют задачи в Сирии, по сути, каждый день совершают подвиги», - заявила замминистра обороны РФ.